دوري الشباب لفرق الدرجة الأولى بمجموعتين المباراة الأولى السبت

شفق نيوز/ أقيم اليوم الجمعة، المؤتمرُ الفنيّ لنهائياتِ دوري الشَباب لفرقِ الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ في محافظةِ دهوك.

وحضر المؤتمر الأمينِ العامّ لاتحاد الكرة العراقي محمد فرحان وعُضوي لجنة المسابقاتِ علي عبيس وسيروان نجم الدين، ورئيس الاتحاد الفرعيّ في دهوك الدكتور محمد سعيد وممثلي الفرقِ المتأهلة.

وقسمت الفرقُ على مجموعتين، ضمت الأولى دهوك والحسين والسماوة، وتألفت المجموعةُ الثانية من فرق البيشمركة والحدود والناصرية، حيث سيلتقي يوم غدٍ السبت فريق السماوة مع دهوك والحدود يلاعبُ الناصرية، وتقام المباراتان في الساعةِ الخامسة عصراً.