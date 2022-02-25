دوري الشباب للكرة الطائرة.. غاز الجنوب يسجل إنتصاراً صعبا على الشرطة

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الجنوب اليوم الجمعة، فوزاً صعباً على منافسه فريق الشرطة بثلاثة أشواط لشوطين في مباراة مثيرة ضمن منافسات دوري الشباب بكرة الطائرة التي تحتضنها قاعة رعاية الموهبة في الديوانية.

وتقدم غاز الجنوب أولا (25-20) وعدل الكفة فريق الشرطة بنفس نقاط منافسه (25-20) وعاد غاز الجنوب وتقدم (25-22) وعدل الكفة الشرطة بنفس النقاط (25-22) وفي شوط الحسم ابتسمت المباراة لفريق غاز الجنوب (23-21).

بدوره؛ أشاد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة جميل العبادي بمستوى الفرق والأداء المميز.

وأعرب العبادي عن ارتياحه لوجود لاعبين على مستوى عالٍ قادرين على ارتداء قميص المنتخب في المحافل الخارجية.

والجدير بالذكر؛ ان الفرق الاربعة المشاركة تضم في صفوفها لاعبين مميزين حرص الاتحاد على متابعة هذه الفئة وبقية الفئات لتشكيل منتخبات وطنية قادرة على رفع اسم العراق في المحافل الدولية المقبلة.