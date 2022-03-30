دوري الشباب الممتاز لكرة القدم.. 3 انتصارات وتعادلان وأربيل يواصل الصدارة

شفق نيوز/ واصل شباب نادي اربيل، يوم الأربعاء، صدارته للمجموعة الثانية في الدوري الممتاز لكرة القدم بعد ان حقق فوزاً مستحقاً على نادي الكرخ بثنائية نظيفة.

وسجل أهداف اربيل مصطفي قابيل، وعلى شاخوان، وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده الى (19) نقطة بعد ان حقق الفوز في (6) مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

ويقود فريق اربيل المدرب روند عبد الخالق مسعود.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل شباب الزوراء مع شباب الطلبة بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثامنة لدوري الشباب.

كما فاز فريق نادي الميناء على فريق النفط بنتيجة 4-0، وتعادل فريق شباب امانة بغداد مع نظيره النجف سلبياً 0-0.

وفاز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي الكهرباء بنتيجة 3-2.