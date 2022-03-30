سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دوري الشباب الممتاز لكرة القدم.. 3 انتصارات وتعادلان وأربيل يواصل الصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-30T16:38:29+0000
دوري الشباب الممتاز لكرة القدم.. 3 انتصارات وتعادلان وأربيل يواصل الصدارة

شفق نيوز/ واصل شباب نادي اربيل، يوم الأربعاء، صدارته للمجموعة الثانية في الدوري الممتاز لكرة القدم بعد ان حقق فوزاً مستحقاً على نادي الكرخ بثنائية نظيفة.

وسجل أهداف اربيل مصطفي قابيل، وعلى شاخوان، وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده الى (19) نقطة بعد ان حقق الفوز في (6) مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

ويقود فريق اربيل المدرب روند عبد الخالق مسعود.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل شباب الزوراء مع شباب الطلبة بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثامنة لدوري الشباب.

كما فاز فريق نادي الميناء على فريق النفط بنتيجة 4-0، وتعادل فريق شباب امانة بغداد مع نظيره النجف سلبياً 0-0.

وفاز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي الكهرباء بنتيجة 3-2.

related

بـ20 فريقا.. لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق دوري الشباب لكرة القدم

Date: 2021-04-06 10:59:33
بـ20 فريقا.. لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق دوري الشباب لكرة القدم

المسابقات تمهل الأندية المتأخرة بكشوفات لاعبيها مدة اسبوع

Date: 2021-05-04 11:31:46
المسابقات تمهل الأندية المتأخرة بكشوفات لاعبيها مدة اسبوع

المسابقات تقرر تأهل فريق رابع من كل مجموعة لممتاز الشباب

Date: 2021-06-02 11:16:58
المسابقات تقرر تأهل فريق رابع من كل مجموعة لممتاز الشباب

بركلات الترجيح.. الشرطة يتوج بلقب دوري الشباب الممتاز لكرة القدم

Date: 2021-07-17 16:42:58
بركلات الترجيح.. الشرطة يتوج بلقب دوري الشباب الممتاز لكرة القدم

دوري الشباب.. القوة الجوية يفوز على زاخو والزوراء على سامراء

Date: 2022-03-11 17:12:57
دوري الشباب.. القوة الجوية يفوز على زاخو والزوراء على سامراء

خمسة انتصارات وأربعة تعادلات دوري الشباب الممتاز

Date: 2022-03-15 15:55:17
خمسة انتصارات وأربعة تعادلات دوري الشباب الممتاز

الزوراء والجوية "حبايب" وهذه نتائج دوري الشباب

Date: 2022-03-20 16:43:59
الزوراء والجوية "حبايب" وهذه نتائج دوري الشباب

أربيل والشرطة يعتليان صدارة دوري الشباب بكرة القدم

Date: 2022-03-25 17:33:21
أربيل والشرطة يعتليان صدارة دوري الشباب بكرة القدم