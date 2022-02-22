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دوري الشباب الكروي الممتاز.. هذه نتائج 9 مواجهات بالجولة الأولى

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-22T16:14:43+0000
دوري الشباب الكروي الممتاز.. هذه نتائج 9 مواجهات بالجولة الأولى

شفق نيوز/ انطلقت يوم الثلاثاء منافسات الجولة الاولى لدوري الشباب الممتاز المصاحب لدوري الدرجة الممتازة بكرة القدم.

وفي لقاء القمة تعادل فريق شباب الشرطة ونظيره شباب الزوراء بهدف واحد لكل منهما، كما تعادل ضمن المنافسات ذاتها فريق شباب الديوانية ونظيره شباب الكهرباء بهدف واحد لكل منهما.

وتعادل فريق النجف مع فريق النفط 1-1، وفاز فريق نفط ميسان على فريق امانة بغداد 1-0 ، وفاز فريق القاسم على فريق نفط البصرة 1-0.

كما فاز فريق نفط الوسط على فريق الميناء 3-1 ، وتغلب فريق القوة الجوية على فريق الصناعة 1-0 ، وفاز فريق زاخو على فريق الكرخ 3-0 لعدم حضور الاخير، وأخيرا فاز فريق الطلبة على فريق سامراء 1-0 .

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