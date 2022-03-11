دوري الشباب.. القوة الجوية يفوز على زاخو والزوراء على سامراء

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية للشباب على ضيفه زاخو بهدف دون رد في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب نادي القوة الجوية لحساب الجولة الرابعة من دوري الشباب المجموعة الثانية.

وسجل هدف المباراة الوحيد للصقور اللاعب عبد الرحمن علي من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليصل الصقور الى النقطة التاسعة من أربع مباريات.

ويواجه فريق القوة الجوية فريق الشرطة يوم الأربعاء المقبل لحساب الجولة الخامسة من دوري الشباب على ملعب نادي التاجي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا.

كما تغلب شباب الزوراء على شباب سامراء بهدف دون مقابل ضمن الجولة الرابعة لدوري الشباب سجل هدف الفوز الوحيد اللاعب مؤمل علي.