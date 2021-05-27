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دوري السلة يحسم الفرق الاربعة المتأهلة للمربع الذهبي

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-27T16:20:43+0000
دوري السلة يحسم الفرق الاربعة المتأهلة للمربع الذهبي

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، عن حسم الفرق الاربعة المتأهلة للمربع الذهبي للدوري العراقي الممتاز للموسم 2020-2021.

وقال أمين سر الاتحاد خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، ان ترتيب الفرق المتأهلة للمربع الذهبي، حسم اليوم بعد فوز نفط البصرة اليوم على الحشد الشعبي.

واوضح ان "اربعة فرق ضمنت تأهلها للمربع الذهبي بعد منافسات المرحلة الثانية بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية من الدور الثاني، وهي نادي النفط اولا، والشرطة ثانياً، ونفط البصرة ثالثاً، وفريق الحشد الشعبي رابعاً".

واشار نجم الى ان "اليوم جرت مباراتان ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة، وحقق فريق نادي نفط البصرة نتيجة ايجابية بتغلبه على فريق نادي الحشد الشعبي بفارق 4 نقاط وبنتيجة 77-73 نقطة، ليحسم المركز الثالث في ترتيب فرق المربع الذهبي تاركاً المركز الرابع لفريق الحشد".

واضاف انه "في اللقاء الثاني تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على فريق نادي زاخو بفارق 19 نقطة وبنتيجة 90-71 نقطة".

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