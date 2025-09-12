دوري السلة للسيدات.. غاز الشمال يكتسح كيوان بنتيجة تاريخية

شفق نيوز- كركوك

شهدت منافسات افتتاح الدوري العراقي لكرة السلة للسيدات، يوم الجمعة، مباراة من طرف واحد، بعد أن حقق فريق سيدات غاز الشمال فوزاً ساحقاً على نظيره سيدات كيوان بنتيجة كبيرة قوامها 158 – 22.

المباراة التي جرت مساء اليوم، عكست الفارق الفني الكبير بين الفريقين، إذ فرضت لاعبات غاز الشمال سيطرتهن منذ الدقائق الأولى، معتمدات على سرعة الأداء والاختراقات الناجحة والرميات الثلاثية المتقنة، لينتهي اللقاء بفارق تاريخي في نتيجة الافتتاح.

ويُعد الفوز رسالة قوية من حامل اللقب (غاز الشمال) لبقية المنافسين، حيث أكد الفريق عزمه على مواصلة الهيمنة على كرة السلة النسوية في العراق، فيما حاولت لاعبات كيوان الحد من الفارق إلا أن خبرة خصمهن رجحت الكفة بشكل مبكر.