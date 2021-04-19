دوري السلة.. كورونا يؤجل مباريات نادي الخطوط إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، تأجيل مباراة نادي الخطوط مع نادي الاعظمية والتي كانت من المقرر اقامتها اليوم.

كما قرر الاتحاد تأجيل مباريات النادي المقبلة ضمن منافسات الدوري الممتاز وذلك لاصابة مجموعة من لاعبي الخطوط حيث لم يتم الاعلان عن موعد المباريات الجديد لحين امتثال الاعبين للشفاء التام.

وقال خالد نجم امين سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "مباريات الخطوط ستؤجل الى إشعار آخر لحين شفاء اللاعبين تماماً".

واضاف ، ان "الاجراء المتخذ هو حفاظا على ارواح اللاعبين وحسب توصيات الاتحاد الاسيوي للعبة".

وتابع أمين ان "الاتحاد العراقي لكرة السلة سيتابع فحوصات لاعبي الخطوط وبعد التاكد من خلوها من الاصابة ستستانف مباريات الفريق".