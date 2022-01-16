دوري السلة.. النفط يحقق فوزاً صعباً على نادي غاز الشمال

شفق نيوز/ تمكن نادي النفط من الفوز بالمباراة التي جمعته، اليوم الاحد، مع نادي غاز الشمال بصعوبة بالغة ضمن دوري كرة السلة العراقي الممتاز.

وتفوق نادي غاز الشمال خلال الفترة الاولى من المباراة لتنتهي بنتيجة (24-18) ليعود من جديد نادي غاز الشمال ويؤكد تفوقه خلال الفترة الثانية ليحسمها بنتيجة (43-35).

وبعد الاستراحة عاود نادي غاز الشمال تسجيله للنقاط في سلة النفط ليحسم الفترة الثالثة بنتيجة (61-57)، إلا أن الفترة الرابعة شهدت صحوة اصحاب الارض ليحسم محترف نادي النفط المباراة بعد ان استطاع تسجيل رميتين من خارج القوس ليحسم المباراة خلال الثواني الاخيرة من اللقاء بنتيجة (75-72) .