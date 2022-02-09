دوري السلة الممتاز.. نفط البصرة يفوز على التضامن

شفق نيوز/ فاز نادي نفط البصرة، يوم الأربعاء، على ضيفه نادي التضامن لحساب الدوري الممتاز العراقي الممتاز بكرة السلة بنتيجة (89-71) .

واستطاع الضيوف من انهاء الفترة الاولى لصالحهم بنتيجة (19-13) الا ان الفترة الثانية شهدت عودة اصحاب الارض نفط البصرة والتفوق خلالها بنتيجة (39-32).

واستمر نادي نفط البصرة بفرض سيطرته على مجريات اللقاء لينهي الفترة الثالثة بنتيجة (55-50) وكذلك الفترة الرابعة بنتيجة (89-71)، ليحصد محترف نادي نفط البصرة لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع من تسجيل 36 نقطة و8 ريباوند و3 اسيست.