دوري السلة الممتاز.. نفط البصرة يتغلب على السماوة

شفق نيوز/ حقق فريق نادي نفط البصرة لكرة السلة، يوم الاثنين، فوزا صعباً على مضيفه فريق نادي السماوة بفارق 5 نقاط وبنتيجة 89-84 في المباراة التي جمعتهما في قاعة السماوة ضمن منافسات دوري السلة الممتاز.

وتمكن فريق نادي نفط البصرة من فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الفترة الاولى حيث كانت نتائج الفترات الاربعة (27-15) و (45-31) و (68-54) لتحسم الفترة الرابعة والاخيرة بنتيجة لنفط البصرة بواقع (89-84) نقطة.

وكان فريق نادي الشرطة تغلب على فريق نادي الكهرباء في المباراة التي جمعتهما في قاعة قاعة الشعب ببغداد بنتيجة (76-59) نقطة .