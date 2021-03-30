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دوري السلة الممتاز.. فوز للشرطة والكهرباء

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-30T16:45:26+0000
دوري السلة الممتاز.. فوز للشرطة والكهرباء

شفق نيوز/ حقق فريقا الشرطة والكهرباء، يوم الثلاثاء، الفوز ضمن منافسات الدور الاول من المرحلة الثانية لدوري كرة السلة الممتاز.

وفي المباراة الاولى التي جرت في قاعة النجف فاز فريق نادي الشرطة على مضيفه فريق نادي التضامن النجفي بنتيجة 83-71 نقطة.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريقا نادي الكهرباء مع نادي الاعظمية فاز فريق الكهرباء بنتيجة 82-70 نقطة.

وقال مهند عبد الستار امين سر الاتحاد العراقي لكرة السلة لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وحسب توجيهات خلية الازمة في البلاد ومن اجل ضمان صحة الرياضيين اوعزت لادارة قاعة الشعب بتعفير وتعقيم مرافق القاعة قبل انطلاق المباريات الرسمية للدوري الممتاز وكذلك الحال للقاعات التي تستضيف المنافسات".

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