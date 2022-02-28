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دوري السلة الممتاز.. فوز النفط على الشرطة و3 انتصارات اخرى في منافسات اليوم

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-28T19:18:51+0000
دوري السلة الممتاز.. فوز النفط على الشرطة و3 انتصارات اخرى في منافسات اليوم

شفق نيوز/ تعثر نادي الشرطة بعد خسارته امام فريق نادي النفط بنتيجة (80-55) وذلك لحساب منافسات الدوري الممتاز العراقي بكرة السلة.

وخسر نادي الشرطة أمام المتصدر نادي النفط بنتيجة لم يتوقعها متابعي القيثارة الخضراء ولا كادره التدريبي الذي حاول ان يعود الى اجواء المباراة لاكثر من مره لكن هجمات النفط المتكررة لم يستطع منعها الشرطاويين لتنتهي الفترة الأولى لصالح نادي النفط بنتيجة (22-10) ليكرر نادي النفط تفوقه خلال الفترة الثانية بنتيجة (38-26).

وبعد الاستراحة؛ عاد نادي النفط بقوة لفرض سيطرته من جديد على مجريات الفترة الثالثة لتنتهي بنتيجة (56-35) أما الفترة الرابعة فلم تشهد أي تغيير على نتيجة المباراة لينهي نادي النفط اللقاء لصالحه بنتيجة (80-55) ليحصد محترف نادي النفط لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن استطاع من تسجيل 35 نقطة و13 ريباوند و4 اسيست.

وضمن المنافسات ذاتها تغلب فريق نادي نفط البصرة على مضيفه فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة (82-77).

وقاد محترف نادي نفط البصرة فريقه للفوز على نادي الحشد الشعبي بتسجيله لـ36 نقطة و 7 ريباوند خلال المباراة، استطاع الضيوف من حصد الفترة الاولى والثانية لصالحهم وبنتيجة (16-14) و(37-35) أما الفترة الثالثة فكانت من نصيب نادي الحشد الشعبي بنتيجة (62-59) ليعود نادي نفط البصرة خلال الفترة الرابعة ليحسمها لصالحه بنتيجة (82-77).

وضمن منافسات اليوم ايضاً فاز نادي دجلة الجامعة على نادي غاز الشمال بنتيجة (104-82).

وتغلب نادي التضامن على نادي الكهرباء بنتيجة (87-81) لحساب الدوري الممتاز العراقي بكرة السلة.

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