دوري السلة الممتاز.. زاخو يحقق المفاجأة ويجتاز الكرخ والنفط يحقق الفوز على نفط الشمال

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي زاخو يوم الجمعة، من تحقيق الفوز على نادي الكرخ بفارق نقطتين وبنتيجة (74-73) نقطة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

كما فاز فريق نادي النفط على فريق نادي نفط الشمال بنتيجة (100-76) نقطة.

وضمن مباريات دوري الشباب المصاحب لدوري الممتاز بكرة السلة جرت اليوم مباراتان، أسفرت عن فوز فريق نادي النفط على فريق نادي غاز الشمال بنتيجة 68-45 نقطة، وفوز فريق نادي الكهرباء على فريق نادي نفط الشمال بنتيجة 101-23 نقطة.