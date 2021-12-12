دوري السلة الممتاز.. ذي قار تتوج بلقب الجمهورية للناشئين والشرطة يفوز على غاز الشمال

شفق نيوز/ أسدل الستار اليوم الأحد، على بطولة الجمهورية للأشبال بكرة السلة بتتويج فريق ذي قار اولاً في ختام المنافسات.

وقال حسين العميدي رئيس اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز؛ "لقد جرت اليوم المباراة الختامية بين فريقي منتخب محافظة ذي قار، ومنتخب بغداد في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية ببغداد".

وأضاف العميدي؛ ان "النتيجة النهائية للمباراة الختامية اسفرت عن تتويج منتخب محافظة ذي قار بالمركز الأول بعد فوزه على منتخب بغداد الذي حل المركز الثاني بنتيجة 66-59 نقطة".

وتابع أن "مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تمكن منتخب بابل من تحقيق المركز الثالث للبطولة بعد تغلبه على منتخب واسط بنتيجة 56-49".

من جانب آخر؛ عاد فريق نادي الشرطة من كركوك بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على صاحب الارض نادي غاز الشمال بنتيجة 86-79 نقطة في المباراة التي جرت اليوم في قاعة كركوك ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.