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دوري السلة الممتاز.. النفط يجتاز الشرطة والحشد يتعثر

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-19T19:28:23+0000
دوري السلة الممتاز.. النفط يجتاز الشرطة والحشد يتعثر

شفق نيوز/ تمكن نادي النفط، يوم الجمعة، من حسم قمة دوي السلة الممتاز بعد تغلبه على فريق نادي الشرطة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة بنتيجة 84-67.

وبعد ان سيطر نادي الشرطة على الفترة الاولى واستطاع انهائها بنتيجة (17-6)، تدارك نادي النفط موقفه واستطاع انهاء الفترة الثانية لصالحه بنتيجة (35-34).

واستمر نادي النفط في الحفاظ على النتيجة وتوسيع الفارق في الفترة الثالثة لتنتهي بنتيجة (67-48) ليفرض سيطرته على مجريات المباراة لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (84-67).

واستطاع لاعب نادي النفط المحترف الامريكي GENTERY JOSEPH حصد لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان لعب المباراة كاملة 40:00 دقيقة جمع فيها 28 نقطة و12 ريباوند و7 اسيست.

وفي مباراة مهمة ثانية ضمن المنافسات ذاتها تمكن فريق نادي نفط البصرة من الفوز على فريق نادي الحشد بصعوبة بنتيجة 77-73.

وتمكن نادي نفط البصرة من فرض سيطرته على اول فترتين من المباراة بواقع (14-12) و(37-27).

واستطاع نادي الحشد التفوق بالفترة الثالثة بواقع (57-55) ليعود نادي نفط البصرة للمباراة وينهي المباراة بنتيجة (77-73).

وحصل لاعب نادي نفط البصرة DEMARIUS BOLDS على لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان جمع 32 نقطة و 5 ريباون و1 اسيست بمجموع 40:00 دقيقة لعب.

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