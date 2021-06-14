دوري السلة الممتاز.. المباراة الختامية بين النفط والشرطة الخميس المقبل

مباراة ختام دوري السلة الممتاز ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد حدد يوم الخميس الموافق السابع عشر من الشهر الحالي موعدا لاقامة مباراة الختام بين فريقي النفط والشرطة.

وأضاف العميدي؛ ان المباراة ستقام في قاعة الشعب المغلقة في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأشار إلى أن؛ مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ستسبق المباراة النهائية بيوم واحد والتي تجمع فريقا الحشد الشعبي ونفط البصرة بنفس توقيت مباراة الختام.

وكانت 4 فرق تأهلت الى دور نصف نهائي دوري السلة الممتاز للموسم 2020-2021 وهي النفط والشرطة والحشد الشعبي ونفط البصرة.