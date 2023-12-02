دوري السلة الممتاز.. الكرخ يحطم آمال الشرطة وفوزان "ثمينان" للكهرباء والحشد الشعبي

شفق نيوز/ جرت مساء اليوم السبت ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري السلة الممتاز.

وحطم نادي الكرخ امال نادي الشرطة في اولى مباريات اليوم السبت، ليرد الدين له وينتصر بالثواني الاخيرة بفارق نقطتين بنتيجة (89_87) نقطة.

وفي المباراة الثانية ضمن المنافسات ذاتها فاز نادي الكهرباء على نادي غاز الشمال بفارق سبع نقاط وبنتيجة (86-79) نقطة.

وحقق فريق الحشد الشعبي فوزا ثميناً على اصحاب الارض والجمهور فريق زاخو بنتيجة بفارق 6 نقاط وبنتيجة 85-79 نقطة.

وكان نادي الدفاع الجوي افتتح أمس مباريات المرحلة الثانية لدوري السلة الممتاز بفوزه على نادي الحلة بنتيجة (95-76).