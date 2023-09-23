دوري السلة الممتاز.. الشرطة يحقق فوزه الأول على حساب نفط الشمال

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة لكرة السلة، يوم السبت، من تحقيق فوزه الأول في الدوري العراقي الممتاز بالدور الثاني من المرحلة الأولى على نادي نفط الشمال بنتيجة 91-74.

وخسر نادي الشرطة أمام الكرخ في مستهل مشواره بدوري السلة الممتاز بنتيجة 84-80 نقطة.

وعلى صعيد متصل، توّج اليوم السبت نادي الأحرار للشباب بالمركز الأول في ختام بطولة شباب المنطقة الجنوبية لكرة السلة (بطولة المرحوم باسم هاشم) بعد فوزه في المباراة الختامية على نادي الفرات بنتيجة 43-37 نقطة.

من جانب آخر، قال نائب رئيس الاتحاد خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد حدد آخر موعد لاستلام كتب المشاركة في بطولات كأس العراق، وأندية الدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية للموسم 2023-2024 يوم السبت المقبل الموافق 30 أيلول/ سبتمبر الجاري".

وأضاف "في حال عدم إرسال كتب المشاركة يعتبر النادي منسحباً من البطولات أعلاه ولا يعد من الفرق المشاركة".