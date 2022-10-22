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دوري السلة الممتاز.. الشرطة يتغلب على الحشد واتحاد اللعبة يخرج بمقررات جديدة في اجتماع استثنائي

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-22T16:22:31+0000
دوري السلة الممتاز.. الشرطة يتغلب على الحشد واتحاد اللعبة يخرج بمقررات جديدة في اجتماع استثنائي

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة يوم السبت، من التغلب على فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة (76-60) ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

في حين؛ عقد الاتحاد العراقي لكرة السلة اليوم السبت اجتماعاً استثنائياً للهيئة العامة لمناقشة فقرتين النظام الأساسي الاولى بحضور 75 عضواً.

وقال حسين العميدي رئيس اتحاد السلة لشفق نيوز، ان الاجتماع قد خرج بمقررات جديدة، مبينا انه تمت اضافة فقرة السياسة المالية، و التصويت عليها من قبل الهيئة العامة للاتحاد .

واضاف انه تم تشكيل عدة لجان منها : تشكيل لجنة أخلاقيات، ولجنة تحكيم ، ولجنة انضباط، و الموافقة على مدونة الأخلاقيات، والموافقة على لائحة الانضباط وعلى ضوابط منح ممارسة اللعب في المدارس والأكاديميات.

وتابع تم تعديل لجنة الانتخابات للاتحاد العراقي لكرة السلة والتصويت على النظام الداخلي بعد مصادقة الاتحاد الدولي لكرة السلة عليه .

وبين ان العملية جرت بأجواء ديمقراطية و انسيابية من قبل اللجنة والحاضرين الذين ابدوا ارتياحهم بما طرح في الاجتماع وتم التصويت على جميع الفقرات والتعديلات خدمة للصالح العام.

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