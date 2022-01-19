دوري السلة الممتاز.. الشرطة ودجلة يفوزان على التضامن والحشد

شفق نيوز/ تغلب نادي الشرطة على ضيفه نادي التضامن، يوم الأربعاء، في الدوري الممتاز العراقي لكرة السلة في اللقاء الذي جمعهما على قاعة الشعب للالعاب الرياضية بنتيجة (102-61).

وشهدت المباراة سيطرة نادي الشرطة منذ الفترة الاولى لينهي الفترة لصالحه بنتيجة (18-11) واستمر نادي الشرطة في مواصلة تفوقه خلال الثلاث فترات المتبقية من المباراة لتنتهي الفترة الثانية بنتيجة (41-26) والفترة الثالثة بنتيجة (64-47) والفترة الرابعة والاخيرة بنتيجة (102-61).

وحصد لاعب نادي الشرطة حسان علي عبدالله لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان سجل 28 نقطة و1 اسيست وبفاعلية وصلت الى 24 خلال المباراة.

وفي مباراة ثانية وضمن المنافسات ذاتها استطاع نادي دجلة الجامعة التغلب على نادي الحشد بفارق نصف سلة (63-62) بعد ان تمكن نادي دجلة الجامعة من حصد الفترة الاولى بنتيجة (21-9).

وتمكن نادي دجلة الجامعة من الظفر بالفترة الثانية ايضا بنتيجة (35-25) الا ان نادي الحشد الشعبي تمكن من قلب النتيجة لصالحه خلال الفترة الثالثة بنتيجة (46-45) في حين شهدت الفترة الرابعة تقارب المستوى لكلا الفريقين لذا حسم نادي دجلة الجامعة المباراة بفارق نصف سلة بنتيجة (63-62).

وحصد محترف نادي دجلة الجامعة لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع من تسجيل 29 نقطة و 6 ريباوند و 1 اسيست خلال اللقاء.