دوري السلة الممتاز.. الدفاع الجوي يحقق الفوز على الكرخ والشرطة يجتاز حدود زاخو بأمان

شفق نيوز/ تمكن نادي الدفاع الجوي، يوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز على صاحب الارض والجمهور نادي الكرخ بفارق 13 نقطة وبنتيجة (88-75) نقطة ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

من جانب اخر غادر وفد نادي الشرطة لكرة السلة مدينة زاخو بعد تدخل رجال الأمن الذين رافقوا الوفد حتى خروجه من زاخو بسلام تجنباً لاعتداء جمهور زاخو عليهم والذي انتظر مدة طويلة ينتظر خارج القاعة بعد احداث شغب الجمهور الذي رافق لقاء زاخو والشرطة ضمن منافسات دوري السلة الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي للشرطة اثير الشويلي لوكالة شفق نيوز، إن "جمهور زاخو هاجموا لاعبيّ الشرطة وأصابوا البعض منهم بجروح بالغة ، وقد توقفت المباراة قبل نهايتها بستة دقائق ونتيجة المباراة كانت تشير لتقدم الشرطة 69-61 نقطة".

وقد بدأت الشرارة الاولى للاحداث بعد حركة استفزازية لأحد لاعبي الشرطة المحترفين والذي أثارت سخط جمهور زاخو.