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دوري السلة الممتاز.. الحلة يواصل انتصاراته بالفوز على السماوة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-21T16:12:15+0000
دوري السلة الممتاز.. الحلة يواصل انتصاراته بالفوز على السماوة

شفق نيوز/ واصل نادي الحلة انتصاراته في الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة بعد تغلبه على نادي السماوة بنتيجة (97-88)، يوم الجمعة.

واستطاع فريق نادي الحلة لكرة السلة مواصلة نتائجه الايجابية ضمن الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة بعد ان تغلب على نادي السماوة بنتيجة (97-88)؛ حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ الفترة الاولى لتنتهي الفترة الاولى بنتيجة (23-17).

وبقي نادي الحلة متسيد اللقاء ليحسم الفترة الثانية بنتيجة (48-41) والفترة الثالثة بنتيجة (72-62) والفترة الرابعة والاخيرة بنتيجة (97-88) ليحصل محترف نادي الحلة لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان لعب المباراة كاملة بـ 40:00 دقيقة استطاع من خلالها تسجيل 49 نقطة في سلة نادي السماوة و6 ريباوند و10 اسيست.

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