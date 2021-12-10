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دوري السلة الممتاز.. الحلة يتغلب على التضامن

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-10T17:59:59+0000
دوري السلة الممتاز.. الحلة يتغلب على التضامن

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الحلة، الفوز على ضيفه فريق نادي التضامن بنتيجة 85-82 نقطة في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة في قاعة الحلة لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.

وتفوق الضيوف في الفترة الاولى من المباراة وبنتيجة (16-14) فيما انتهت الفترة الثانية بتفوق نادي الحلة بنتيجة (40-39).

واستطاع اصحاب الارض المحافظة على مجريات اللقاء في الفترتين الثالثة والرابعة لتنتهي الفترة الثالثة للحلة بنتيجة (62-60) والفترة الرابعة والاخيرة للحلة ايضاً بنتيجة (85-82).

وحصل لاعب نادي الحلة المحترف على لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان جمع 30 نقطة و5 ريباوند و5 اسيست.

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