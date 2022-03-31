دوري السلة العراقي الممتاز.. موعد الختام لم يحدد وغداً مباراة الحسم

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي، اليوم الخميس، أن الفريق الذي سيتأهل إلى نهائي الدوري الممتاز للعبة امام فريق الشرطة لم يحدد بعد.

وقال العميدي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حدد يوم الجمعة الساعة الخامسة عصراً موعد مباراة النفط مع نفط البصرة الحاسمة ضمن منافسات المربع الذهبي .

وأضاف أنه في حال فوز فريق النفط فانه سيتأهل رسمياً لملاقات الشرطة المتأهل رسمياً للمباراة الختامية، واذا تعثر يتم تحديد اقامة مباراة اخرى حتى يصل احد الفريقين للفوز الرابع.

وأوضح أن الاتحاد لم يحدد موعد المباراة النهائية حتى الان ما لم تحسم مباراة النفط مع نفط البصرة المتنافسان على خطف بطاقة التأهل، مرجحاً أن يحقق نفط البصرة الفوز ويبقى الحسم قائماً، وفي هذه الحالة سيستمر الصراع لحسم النتيجة النهائية .

واوضح أن نظام مباريات المربع الذهبي المؤهل للمباراة الختامية يتوجب فوز الفريق المتاهل للختام اربعة مرات، ففي حال تحقيق احد الفريقين اربعة مرات فوز فانه سيصعد رسمياً الى المباراة الختامية .

يذكر أن النفط حقق الفوز على نفط البصرة ثلاث مرات مقابل فوز واحد لنفط البصرة ضمن سلسلة مباريات المربع الذهبي لكرة السلة لتصبح النتيجة لحد الان 3-1 لصالح النفط، ولم يتبقى للنفط سوى مباراة واحدة لحسم التأهل ليواجه فريق الشرطة في لقاء الختام كون الشرطة حسم تأهله للمباراة النهائية على حساب فريق دجلة الجامعة .