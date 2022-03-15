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دوري السلة العراقي الممتاز.. زاخو يتفوق على الحشد والحلة يجتاز الكهرباء

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-15T20:42:31+0000
دوري السلة العراقي الممتاز.. زاخو يتفوق على الحشد والحلة يجتاز الكهرباء

شفق نيوز/ تفوق نادي زاخو على نادي الحشد الشعبي ضمن دوري السلة العراقي الممتاز بنتيجة 87-82 نقطة رغم التمديد لفترة اضافية بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة (73-73).

وشهدت الفترة الاولى للمباراة تفوق اصحاب الارض نادي الحشد بنتيجة (22-19)، فيما شهدت الفترة الثانية تعادل الفريقين بنتيجة (35-35)، ليعود نادي الحشد ويحسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة (57-54)، إلا أن نادي زاخو عاد بقوة خلال الفترة الرابعة لتنتهي بالتعادل وبنتيجة (73-73) لتتجه المباراة الى الوقت الاضافي الاول ويتمكن من خلاله نادي زاخو من حسم المباراة لصالحه بنتيجة (87-82) ليحصد محترف نادي زاخو لقب افضل لاعب في المباراة، بعد ان استطاع من تسجيل 30 نقطة و7 ريباوند و5 اسيست.

وضمن المنافسات ذاتها تغلب نادي الحلة على نادي الكهرباء بنتيجة (98-95) في المباراة التي جمعتهما على قاعة الشعب بعد التمديد لفترتين اضافيتين, شهدت الفترة الاولى تفوق اصحاب الارض الكهرباء بنتيجة (19-14). وكرر نادي الكهرباء تفوقه خلال الفترة الثانية وبنتيجة (33-30)، كما حسم الكهرباء الفترة الثالثة لصالحه ايضاً بنتيجة (58-55)، إلا أن نادي الحلة عاد بقوة خلال الفترة الرابعة لتنتهي الفترة بتعادل الفريقين بنتيجة (77-77)، لتتجه المباراة الى الوقت الاضافي الاول ويكرر الفريقين تعادلهما بنتيجة (87-87) لتتجه المباراة الى الوقت الاضافي الثاني، ليحسم الحلة النتيجة خلاله بنتيجة (98-95) ويحصد محترف نادي الحلة لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع من تسجيل 49 نقطة و19 ريباوند و7 اسيست.

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