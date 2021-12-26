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دوري الدرجة الأولى.. خمس مواجهات والحدود والبيشمركة يتصدران

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-26T14:49:49+0000
دوري الدرجة الأولى.. خمس مواجهات والحدود والبيشمركة يتصدران

شفق نيوز/ اختتمت اليوم الأحد، المرحلة الاولى من منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز بكرة القدم بإقامة خمس مواجهات للمجموعة الأولى والتي تصدرها الحدود برصيد 25 نقطة، بينما تصدر البيشمركة المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة.

وأسفرت مباريات المجموعة الأولى عن فوز فريق نادي ميسان على ضيفه الكوفة في المباراة الاولى بنتيجة 3 – 2 هدف، وفوز فريق نادي عفك على ضيفه فريق نادي صليخ بنتيجة  3 – 2 هدف، وفوز فريق نادي المرور على ضيفه فريق نادي مصافي الوسط 2 – 1 هدف، وتعادل فريق نادي الرمادي مع ضيفه دهوك بنتيجة 1 – 1 هدف.

في حين أعلن حكم مباراة الحدود والعلم عن نهاية اللقاء بفوز الحدود 3-0  بسبب تخلف فريق العلم عن الحضور إلى ملعب المباراة.

وبذلك ينهي الحدود المرحلة الاولى متصدراً لمجموعته دون أي خسارة برصيد 25 نقطة مستغلاً تعثر دهوك والذي اكتفى بالتعادل مع الرمادي بنتيجة اليوم 1-1  ليكون رصيد دهوك 24.

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