دوري الدرجة الأولى.. خمس انتصارات وتعادل واحد

شفق نبوز/ جرت اليوم الاثنين، ست مواجهات ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

واسفرت نتائج اللقاءات الستة عن فوز فريق نادي الصليخ على ضيفه فريق نادي العام بنتيجة 4 – 0. وفي المباراة الثانية، فاز فريق نادي الحدود على صيفه فريق نادي المرور بنتيجة 2 – 0، كما فاز فريق نادي مصافي الجنوب على ضيفه سوق الشيوخ بنتيجة 1- 0.

وحقق فريق نادي دهوك الفوز على فريق نادي الكوفة بنتيجة 2 – 1، كما تمكن فريق نادي ميسان من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي عفك بنتيجة 4 – 2.

وفي المباراة الأخيرة تعادل فريقا نادي الرمادي مع نادي الدفاع المدني بنتيجة 0 – 0.