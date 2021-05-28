سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دوري الدرجة الأولى: ثلاث مباريات تنتهي بالفوز والتعادل يهيمن على مباراتين

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-28T18:52:53+0000
دوري الدرجة الأولى: ثلاث مباريات تنتهي بالفوز والتعادل يهيمن على مباراتين

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الاولى بكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن النتائج أسفرت عن فوز فريق نادي عفك على ضيفه فريق نادي برايني 4-1، وفوز فريق نادي كربلاء على مضيفه فريق نادي الجنسية 1-0، وتعادل فريق نادي الكوفة مع ضيفه فريق نادي العلم 0-0، وفوز فريق نادي نوروز على فريق نادي الشرقاط 2-0 . وأضاف؛ أن فريق نادي الجيش تعادل مع ضيفه فريق نادي الحسين 2-2، وفوز فريق نادي سامراء على ضيفه فريق نادي دهوك 2-0.

ويتصدر فريق نادي عفك ترتيب فرق المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة، بينما يتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

related

الوحدة يقفز للمركز الثالث بعد تغلبه على الصديقية

Date: 2020-12-17 19:45:42
الوحدة يقفز للمركز الثالث بعد تغلبه على الصديقية

ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

Date: 2020-12-04 09:32:06
ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

ثلاثة محترفين يلتحقون بالمنتخب العراقي للكرة في دبي

Date: 2020-11-08 06:39:47
ثلاثة محترفين يلتحقون بالمنتخب العراقي للكرة في دبي

التطبيعية تضع شروطاً لمنح إجازات تراخيص الأكاديميات

Date: 2020-12-01 15:30:25
التطبيعية تضع شروطاً لمنح إجازات تراخيص الأكاديميات

4 انتصارات وتعادل واحد في منافسات الدوري المؤهل للممتاز

Date: 2021-05-04 19:05:09
4 انتصارات وتعادل واحد في منافسات الدوري المؤهل للممتاز

كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

Date: 2020-11-24 14:00:57
كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

منتخب اليد العراقي يلغي مشاركته في بطولة إيران الدولية لعدم منح الـ"فيزا"

Date: 2021-02-18 06:12:38
منتخب اليد العراقي يلغي مشاركته في بطولة إيران الدولية لعدم منح الـ"فيزا"

انطلاق دوري كوردستان بإقامة 7 مواجهات.. وهذه هي النتائج

Date: 2020-12-03 20:36:14
انطلاق دوري كوردستان بإقامة 7 مواجهات.. وهذه هي النتائج