دوري الدرجة الأولى: ثلاث مباريات تنتهي بالفوز والتعادل يهيمن على مباراتين

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الاولى بكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن النتائج أسفرت عن فوز فريق نادي عفك على ضيفه فريق نادي برايني 4-1، وفوز فريق نادي كربلاء على مضيفه فريق نادي الجنسية 1-0، وتعادل فريق نادي الكوفة مع ضيفه فريق نادي العلم 0-0، وفوز فريق نادي نوروز على فريق نادي الشرقاط 2-0 . وأضاف؛ أن فريق نادي الجيش تعادل مع ضيفه فريق نادي الحسين 2-2، وفوز فريق نادي سامراء على ضيفه فريق نادي دهوك 2-0.

ويتصدر فريق نادي عفك ترتيب فرق المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة، بينما يتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.