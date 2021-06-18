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دوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز.. سبع مواجهات تفضي لصدارة الصناعة وعفك

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-18T17:18:08+0000
دوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز.. سبع مواجهات تفضي لصدارة الصناعة وعفك

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية لدوري الدرجة الاولى التأهيلي للممتاز لكرة القدم.

واسفرت المواجهات عن فوز فريق نادي دهوك على مضيفه فريق نادي اكد1-0 ، وفوز فريق نادي المرور على ضيفه فريق نادي بابل 1-0 ، وفوز فريق نادي الصناعة على مضيفه البحري 1-0.

كما تعادل فريق نادي ميسان وضيفه نادي ديالى 0-0 ، فيما فوز فريق نادي البيشمركة على ضيفه سامراء4-2 ، وفاز فريق نادي الرمادي على ضيفه فريق نادي الاتفاق 2-1 ، وتعادل فريقا نادي الصليخ مع ضيفه فريق الناصرية 1-1.

وعزز فريق نادي الصناعة صدارته بترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 26 نقطة ، بينما استعاد عفك صدارته من نوروز "21 نقطة" في ترتيب المجموعة الاولى برصيد 22 نقطة.

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