دوري الدرجة الأولى.. السماوة "متذيل الترتيب يلحق الخسارة بالمتصدر ديالى وخمس مواجهات أخرى

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 14 للمجموعة الثانية لدرجة الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز.

وأسفرت نتائج المباريات الخمس عن فوز فريق نادي الميناء على فريق نادي الناصرية بنتيجة 3 – 0، وفجر فريق نادي السماوة متذيل ترتيب الفرق بفوزه على المتصدر فريق نادي ديالى بنتيجة 1 – 0، وفوز فريق نادي الجولان على فريق نادي عفك بنتيجة 2 – 0، وتعادل فريق نادي المصافي مع فريق نادي الكوفة ايجابياً 1 – 1، وتعادل فريق نادي الشرقاط مع فريق نادي الصليخ سلبياً 0 – 0.

ورغم خسارة ديالى اليوم لكنه بقى متصدراً برصيد 28 نقطة، بينما يلاحقه الميناء بالوصافة بنفس الرصيد بفارق الأهداف.

بينما يتصدر امانة بغداد ترتيب فرق المجموعة الاولى برصيد 24 نقطة يلاحقة الصناعات الكهربائية برصيد 22 نقطة.