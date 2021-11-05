دوري الدرجة الاولى يشهد 6 مواجهات وهذه النتائج

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة ست مواجهات ضمن الجولة الرابعة لمنافسات دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري العراقي الممتاز.

وفاز فريق نادي الصليخ على ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ بهدفين دون رد ، وفي المباراة الثانية فاز فريق نادي دهوك على ضيفه فريق نادي الدفاع المدني بأربعة أهداف دون رد، وفاز فريق نادي عفك على ضيفه فريق نادي المرور بهدف من دون رد.

كما فاز فريق نادي الكوفة على مضيفه فريق نادي العلم بهدفين دون مقابل ، وتعادل فريق نادي الحدود أمام ضيفه فريق نادي الرمادي ايجابياً بهدف لكل منهما، وفاز فريق نادي ميسان على ضيفه فريق نادي مصافي الجنوب بهدف وحيد دون مقابل.