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دوري الدرجة الاولى العراقي.. خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-29T16:54:32+0000
دوري الدرجة الاولى العراقي.. خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات

شفق نيوز/ اختتمت اليوم السبت، منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم باقامة ثمان مواجهات.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الصناعة على فريق نادي الصليخ 2 – 1 ، وفوز فريق نادي البحري على فريق نادي ديالى 2 – 0.

وتعادل فريقا نادي الناصرية ونادي المرور 1 – 1.

وفاز فريق نادي الرمادي على فريق نادي اكد 2 – 0 ، وفاز فريق نادي البيشمركة على فريق نادي بابل 2 – 1 ، وتعادل فريقا نادي ميسان ونادي الاتفاق 1 – 1، كما تعادل فريقا نادي سوق الشيوخ و نادي غاز الشمال سلبياً 0 – 0.

وفاز فريق نادي الدفاع المدني على فريق نادي مصافي الجنوب 1 – 0 .

ويتصدر فريق نادي عفك ترتيب فرق المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة ، بينما يتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة.

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