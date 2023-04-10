دوري التأهيل.. الميناء يقسو على الشرقاط ويستعيد الصدارة

شفق نيوز/ تمكن فريق الميناء من اعتلاء الصدارة واعادتها من ديالى بعد فوزه اليوم الاثنين، على فريق نادي الشرقاط بنتيجة 5-2 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسجل اهداف الميناء كرار في الدقيقة 29، وأياد عبد فرحان في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، وسالم أحمد عند الدقيقة 49، والبرازيلي سانتوس بالدقيقة 84، وسالم أحمد بالدقيقة 88، بينما سجل للشرقاط عمر عطا الله في الدقيقة 62، وعمر احمد بالدقيقة 85.

وبفوز الميناء اليوم يكون قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية في منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز برصيد 38 نقطة تاركاً مركز الوصيف لديالى برصيد 36 نقطة بعد فوزه اليوم ضمن المنافسات ذاتها على المصافي بهدف دون رد.