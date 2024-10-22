دوري ابطال الخليج.. دهوك يواجه اهلي صنعاء "اليوم" بشعار الفوز

شفق نيوز/ يواجه فريق دهوك عند الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء على ملعب دهوك ضيفه أهلي صنعاء اليمني، في اولى مواجهاته بدوري ابطال الخليج لاندية كرة القدم.

وتشارك في البطولة ثمانية فرق قُسّمت لمجموعتين، تتنافس بأسلوب الذهاب والاياب، وتألفت المجموعة الاولى من دهوك العراقي وظفار العماني والنصر الاماراتي و اهلي صنعاء اليمني، بينما تألفت فرق المجموعة الثانية من الاتفاق السعودي والعربي القطري والقادسية الكويتي والرفاع البحريني.

وقال جاسم محمد حاجي امين سر نادي دهوك لوكالة شفق نيوز؛ إن "مباراة اليوم مهمة جدا بالنسبة لنا، سيما وأن هذه المباراة الأولى في مشاركاتنا الخارجية على مستوى الخليج".

وأضاف أنه "لابد من الحصول على النقاط الثلاثة الأولى كون المباراة تقام على أرضنا"، مبينا أن "فريقنا جاهز للقاء المرتقب وسنسعى ان نقدم مستوى يليق بكرة قدم العراقية في دوري أبطال الخليج".

واشار الى ان "لاعبي النادي جاهزون ولاتوجد غيابات في صفوفهم وان الجهاز الفني استعد جيداً ولديه معلومات جيدة عن المنافس وبالتأكيد الفريق اليمني محترم وبطل لدوري بلاده وقد وضع مدرب الفريق مسعود ميرال وملاكه التدريبي المساعد خطة تناسب أسلوب لعب اهلي صنعاء اليمني".