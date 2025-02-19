دورتموند يتعادل مع سبورتينغ ويبلغ ثمن نهائي أبطال أوروبا

شفق نيوز/ تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، ليبلغ الفريق الألماني الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة.

وتعادل الفريقان من دون أهداف في إياب الملحق، ليبلغ ضمن النهائي مستفيداً من انتصاره ذهاباً بثلاثية نظيفة.

ويواجه الفريق الألماني في ثمن النهائي إما ليل الفرنسي أو أستون فيلا الإنكليزي بموجب القرعة التي ستسحب الجمعة.

وتأثّرت بداية المباراة بنتيجة مواجهة الذهاب، فسيطر الفريق البرتغالي بشكل نسبي في إطار سعيه تعويض تأخره بثلاثية وقلب الطاولة وإحداث المفاجأة، من دون أن تزعج محاولاتهم الهجومية السويسري غريغور كوبيل حارس مرمى المضيف.

لكن أصحاب الأرض سرعان ما نظموا صفوفهم واستعادوا زمام المبادرة، فلاحت أمامهم فرصتان لافتتاح التسجيل بتسديدتين من على مشارف منطقة الجزاء للنمسوي مارسيل سابيتسر (27) والغيني سيرهو غيراسي (27) تصدى لهما حارس مرمى الضيوف روي سيلفا ببراعة.

وتابع دورتموند محاولاته الهجومية في الشوط الثاني، لكن سيلفا منع بداية كريم أدييمي من هزّ شباكه بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء (49)، ثم السويدي دانيال سفينسون من المسافة عينها (53).

ووقع سيلفا في المحظور بإعاقته أدييمي مهديا فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش ركلة جزاء، قبل تصحيح خطأه بالتصدي لها، حارما غيراسي من رفع رصيده إلى 11 هدفاً في صدارة هدافي المسابقة (59).

ووقف القائم الأيمن في وجه البديل الأميركي جيوفاني رينا القائم الأيمن حارما إياه من افتتاح التسجيل بعد لحظات من دخوله (69)، قبل إلغاء الحكم هدفا برأسية إيمري دجان بعد ركلة حرة مباشرة (73).