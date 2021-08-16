دورة تدريبية لحكام كرة السلة العراقيين بإشراف دولي

شفق نيوز/ نظم الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، الدورة التدريبية الاسيوية للحكام العراقيين بإشراف مباشر من الاتحاد الاسيوي لكرة السلة FIBA.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز "لقد تمت دعوة جميع الحكام العاملين من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة من اجل تصنيفهم من قبل الاتحاد الاسيوي وتجديد الرخص لحكام الساحة وحكام الطاولة الدوليين".

وبين ان "48 حكماً من جميع محافظات العراق شاركوا في الدورة"، مضيفاً "حاضر في الدورة ولليوم الثاني على التوالي الحكم اللبناني الدولي مروان ايغو".

وأشار إلى أن "الدورة تخللتها محاضرات واختبارات عملية ونظرية للحكام للوقوف على مستوياتهم البدنية ومعلوماتهم عن كيفية تطبيق القانون مع التعديل الاخير للـFiba حيث تستمر الدورة لمدة اربعة ايام".

وختم العميدي بالقول، ان "ايغو اشاد بالحكام العراقيين وبالإمكانيات التي يمتلكونها كما قال إن هناك طاقات شبابية لها مستقبل في كرة السلة العراقية".