دورة تحكيمية لتخريج 25 مشرفة للكرة النسوية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة النسوية في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، عن إقامة دورة لمشرفات الكرة النسوية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها ستقيم دورة تحكيمية لمشرفات الكرة النسوية للفترة من ١٨-١٩ / ١١ / ٢٠٢٠ .

وأشار البيان إلى أن "الدورة ستقامُ بالتعاون مع دائرة الحكام ولجنة المسابقات الشاطئية، ويحاضر فيها الآسيوي كاظم عودة، والدكتور محمد غني، وستكون بنظام الاونلاين بسبب الوضع الصحي الراهن".

ولفت إلى أن عدد مقاعد الدورة سيكون خمسةً وعشرين مقعدا من جميع المحافظات لفسح المجال لأكثر عدد من المهتمات للاشتراك في الدورة، مشيرا إلى أن الدورة تهدف لزيادة العاملين في الكرة النسوية كجزءٍ من المساعي الرامية لتطويرها في العراق.