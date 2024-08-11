دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات مهددة بالإلغاء لأسباب مالية

شفق نيوز/ أكد المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى، زيدون جواد، يوم الأحد، أن 14 نشاطاً رياضياً تم إلغائها في دورة الألعاب الآسيوية بسبب الضائقة المالية.

وقال جواد لوكالة شفق نيوز، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة بعد تعميم كتاباً في السابع من الشهر الجاري يفيد بإلغاء 14 نشاطاً رياضياً في دورة الألعاب الآسيوية، "كما أن رئيس الاتحاد الآسيوي أبلغني بأن عدد الأنشطة الملغاة سيرتفع إلى 20 لعبة".

وأضاف "كما أجريت اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس الاتحاد القطري للسباحة للتأكد من سبب الإلغاء، والذي أكد بدوره بأن البطولة ستلغى بأكملها لأسباب مالية قاهرة تعانيها تايلاند ولهذا أكد لي بأنه الدورة هذا العام ستلغى بشكل رسمي".

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات المقرر انطلاقها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في تايلاند، قررت إلغاء 14 نشاطاً من البطولة وهي الريشة الطائرة، والبليارد، والتشجيع، والمبارزة، والهوكي، وكرة الشبكة، والسباحة، وألعاب القوى، والرماية، والكرة الطائرة، والمصارعة، ورفع الأثقال، والبيسبول، والتجذيف.