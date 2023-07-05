دورة الألعاب العربية.. سباحو العراق بالمركز الأخير والجودو يفقد ميدالية برونزية

شفق نيوز/ أخفق سبّاحو العراق في تحقيق مراكز متقدمة، يوم الأربعاء، في منافسات دورة الالعاب العربية المقامة في الجزائر، فيما فقّد منتخب الجودو العراقي أول ميدالية برونزية.

واخفق السباح العراقي حسن علي خليل في فعالية 100 متر رجال، وحلّ في المركز العاشر والأخير، كما أخفق زميله غيث عادل حسين في فعالية 100 متر متر ظهر للرجال، وحلّ عاشراً أيضاً، في اليوم الاول لدورة الالعاب العربية بالسباحة المقامة حاليا في وهران.

كما فقد منتخب الجودو العراقي فرصة الحصول على اول ميدالية برونزية اذ خسر اللاعب العراقي عباس فلاح الميدالية البرونزية وزن 73 كغم امام اللاعب السوري بيان حسن لفعالية الجودو في دورة الالعاب العربية في الجزائر.