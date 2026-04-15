دهوك يُبعد ثلاثة نجوم والزوراء يُنهي تعاقد محترفيه وهداف الدوري "مطلوب" في دبي

شفق نيوز- دهوك / بغداد

أعلنت إدارة نادي دهوك، اليوم الأربعاء، إبعاد ثلاثة من أبرز لاعبي الفريق الأول، وهم: محمد داوود، ومنتظر محمد، وعلاء عباس؛ جراء تراجع مستوياتهم الفنية في الآونة الأخيرة.

وقال أمين سر النادي، جاسم محمد حاجي، لوكالة شفق نيوز، إن قرار استبعاد اللاعبين الثلاثة جاء بتوصية مباشرة من الجهاز الفني، مبيناً أن الإدارة فرضت سلسلة عقوبات انضباطية عقب النتائج المخيبة، وآخرها الخسارة أمام أمانة بغداد (1-2) في الجولة الـ28 من دوري نجوم العراق.

وعلى صعيد متصل، أنهت إدارة نادي الزوراء تعاقدها بالتراضي مع المحترفين الكاميروني كلارينس بيتانج والبرازيلي ماثيوس سيلفا، بناءً على قناعة فنية من المدرب لؤي صلاح.

وأكد رئيس النادي، حيدر شنشول، أن "ثورة التصحيح" مستمرة لترميم صفوف الفريق، مشيداً بالدفعة المعنوية التي منحها الفوز الأخير على الشرطة (2-1).

وفي سياق انتقالات اللاعبين، كشفت مصادر مطلعة عن تلقي المهاجم الأوزبكي شيرزود تيميروف، هداف نادي أربيل ومتصدر لائحة هدافي الدوري، عرضاً رسمياً من أحد أندية دبي للانضمام إلى دوري "أدنوك" الإماراتي.

ويأتي هذا الاهتمام بعد تألق تيميروف اللافت هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفاً في 26 مباراة، ومن المنتظر حسم وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة.