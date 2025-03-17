دهوك يواجه القادسية في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ حدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، نيسان المقبل، موعد مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال الخليج للأندية، حيث سيجمع اللقاء دهوك العراقي والقادسية الكويتي.

وسيقام ذهاب النهائي يوم 8 نيسان المقبل في الكويت، بينما ستجرى مباراة الإياب على ملعب دهوك يوم 15 من الشهر ذاته، وسيتم تتويج البطل بعد احتساب مجموع نتائج المباراتين.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد أجرت، اليوم الاثنين، قرعة تحديد مواعيد المباراتين النهائيتين.

وتأهل دهوك العراقي إلى النهائي بعدما تغلب على الاتفاق السعودي في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0، بينما حجز القادسية الكويتي مقعده في النهائي بعد مواجهة مثيرة مع النصر الإماراتي، حيث فاز في الذهاب 1-0 وخسر الإياب 2-1، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها لصالحه بنتيجة 4-3.

وينتظر عشاق الكرة الخليجية مواجهة قوية بين الفريقين في النهائي، حيث يسعى دهوك لتحقيق اللقب الأول له في البطولة، بينما يطمح القادسية لتعزيز سجل إنجازاته الخليجية.