دهوك يواجه الاتفاق السعودي لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج للأندية

شفق نيوز/ يستضيف فريق دهوك العراقي نظيره الاتفاق السعودي، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة حاسمة ضمن إياب نصف نهائي كأس الخليج للأندية، حيث يسعى الفريقان إلى حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتقام المباراة على ملعب دهوك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط دعم جماهيري كبير للفريق العراقي الذي يأمل في استثمار تفوقه من لقاء الذهاب.

وكان دهوك قد حقق فوزاً ثمينا ً في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على ملعب "إيجو" بنادي الاتفاق في الدمام، حيث انتهت المواجهة بنتيجة 1-0 لصالح الفريق العراقي، مما يمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب.

يذكر أن الاتفاق السعودي حاول تغيير ملعب مباراة الإياب مرتين، إلا أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم رفض الطلب، مؤكداً على إقامة اللقاء في ملعب دهوك كما كان مقرراً مسبقاً.

ويسعى دهوك إلى تحقيق نتيجة إيجابية اليوم للتأهل إلى النهائي ومواصلة مشواره نحو اللقب، بينما يأمل الاتفاق في تعويض خسارته ذهابًا والعودة ببطاقة العبور إلى المباراة الختامية.