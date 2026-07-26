دهوك يهزم الوحدة السعودي وزاخو يخسر أمام أنطاليا سبوت التركي

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق دهوك فوزاً مستحقاً على الوحدة السعودي، فيما خسر فريق زاخو أمام أنطاليا سبور التركي، مساء اليوم الأحد، في مباراتين وديتين ضمن المعسكر التدريبي للفريقين العراقيين.

وتمكن دهوك من تحقيق الفوز على الوحدة السعودي الذي يعسكر في تركيا أيضاً، حيث انتهت المباراة التي جرت في ملعب اسبارتا بتقدم دهوك بهدفين نظيفين.

وتعد مباراة دهوك الودية الثالثة ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة إسبارتا التركية.

وفي السياق ذاته، استهل فريق زاخو مبارياته الودية بالخسارة أمام أنطاليا سبور التركي بثلاثية نظيفة.

وجرت المباراة على ملعب نادي أنطاليا التركي.

ويسعى دهوك وزاخو إلى تنفيذ البرنامج الفني الذي أعده الجهاز التدريبي، بهدف رفع جاهزية اللاعبين والوصول إلى أعلى مستويات الاستعداد قبل خوض المواجهات الرسمية في دوري نجوم العراق.