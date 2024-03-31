دهوك يلحق أول هزيمة بالقوة الجوية ونهاية درامية للمباراة

شفق نيوز/ جرت، يوم الأحد، أربع مباريات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم بعد توقف بسيط بين المرحلتين في وقت واحد عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وفي مباراة جماهيرية الحق فريق دهوك أول هزيمة لضيفه فريق القوة الجوية بنتيجة 2-1.

وجرت المباراة على ملعب دهوك وشهد اللقاء طرد ابراهيم بايش بعد تلقيه البطاقة الحمراء لتعمده اللعب الخطر، ليكمل فريق القوة الجوية المباراة بعشرة لاعبين.

انتهى الشوط الاول بتقدم دهوك بهدف دون مقابل جاء عن طريق هارون احمد في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني اضاف لاعب دهوك هدفاً ثانٍ لفريقه عن طريق اللاعب عماد سمير لواتي بالدقيقة 67، وقلص القوة الجوية الفرق بعد تسجيل اللاعب مهند عبد الرحيم هدف في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء في الدقيقة 90+ 3 توقف القاء 12 دقيقة لحدوث فوضى وهرج ومرج بملعب دهوك بعد دخول الجمهور بارضية الملعب وقيامه بالاعتداء على لاعبي القوة الجوية ورميهم بالقناني لتتوقف المباراة وذلك بعد أن قام محمد حميد حارس مرمى الجوية بضرب مشجع بلكمات بوجهه بعد أن حاول المشجع ضربه من الخلف وأكمل لاعب الجوية همام طارق بركل المشجع نفسه برجله.

وبعد رجوع الحكم الى الفار وشاهد ضرب محمد حميد للمشجع قام الحكم بطرده ، كما طرد الحكم لاعب دهوك موسس لوكاس الذي اشترك بالفوضى والاعتداء على لاعبي القوة الجوية ليكمل الجوية اللقاء بتسعة لاعبين ودهوك بعشرة لاعبين.

وفي مباراة أخرى؛ تعادل فريق الزوراء مع ضيفه فريق النجف من دون اهداف ، وجرت المباراة على ملعب الزوراء.

كما تعادل فريق امانة بغداد مع ضيفه نفط ميسان بنتيجة 1-1، وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل نفط ميسان هدفه في الدقيقة 71 عن طريق علاء الدين الدالي ، وجاء هدف التعديل لامانة بغداد في الدقيقة 77 عن طريق المحترف ارنست تييري.

وخسر فريق كربلاء امام ضيفه فريق نوروز بنتيجة 4-2، حيث جرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 سجل كربلاء اولا في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب علي صالح ، وتمكن نوروز عن طريق محمد دلاور في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الثاني في الدقيقة 48 عن طريق أحمد محمود وعاد نوروز ليسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 58 عن طريق المحترف ابراهيما ، وقلص لاعب كربلاء اوس محمد النتيجة بتسجيله هدف ثاني في الدقيقة 86 ، وفي الدقيقة 90+5 سجل نوروز هدفه الرابع عن طريق المحترف ابراهيما.