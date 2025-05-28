دهوك يلاقي نفط ميسان اليوم.. والنادي يوضح سبب عدم تفريغ لاعبيه للمنتخبات

شفق نيوز/ يستضيف فريق دهوك، مساء اليوم الأربعاء، نظيره نفط ميسان في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وذلك على ملعب دهوك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقال أمين سر نادي دهوك، جاسم محمد حاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "النادي قرر تأجيل التحاق لاعبه بيتر كوركيس، المنضم إلى صفوف المنتخب العراقي، إلى ما بعد المباراة المؤجلة رغم دعوته للمشاركة في معسكر المنتخب المقام في البصرة استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأضاف أن "القرار ذاته شمل اللاعب كريم درويش، المنضم إلى منتخب لبنان، والذي يستعد بدوره لخوض مباريات ضمن التصفيات القارية، حيث تم تأجيل التحاقه أيضاً إلى ما بعد لقاء اليوم".

ويحتل فريق دهوك حالياً المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، في حين يقف نفط ميسان في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة، ما يجعل المباراة ذات أهمية لكلا الفريقين في سعيهما لتحسين موقعهما في سلم الترتيب.