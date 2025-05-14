دهوك يلاقي الانيق والكرخ يستضيف السفانة بختام الجولة الـ 33 لدوري النجوم

شفق نيوز/ تختتم، اليوم الأربعاء، مواجهات الجولة الـ 33 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة مباراتين في بغداد ودهوك.

وتجمع المباراة الاولى فريق الكرخ الذي يسعى لتعويض خسارته الاخيرة امام الشرطة والعودة الى سكة الانتصارات وهو يواجه ضيفه فريق الميناء المنتشي بنتائجه الايجابية والذي يسعى الخروج من المناطق الخطرة اذ يحتل المركز الـ16 برصيد 35 نقطة.

وتقام المباراة عند الساعة الـ6:00 مساءً على ملعب الساحر أحمد راضي .

‏ويستضيف فريق دهوك الساعي لتعويض خسارته الاخيرة امام النفط والذي يحتل المركز الثامن برصيد 47 نقطة، في آخر مواجهات الجولة الـ 33، فريق الطلبة المنتشي بفوزه الأخير على كربلاء، والذي يحتل المركز الرابع برصيد 55 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز للبقاء في إطار التنافس على المراكز الأربعة الأولى.

وتنطلق المباراة عند الساعة الـ8:30 مساءً على ملعب دهوك.