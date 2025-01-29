دهوك يكرم وفادة الكرمة بثلاثية في دوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق دهوك على ضيفه الكرمة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب دهوك عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وانتهت لصالح دهوك بنتيجة 3-1.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدفين لهدف، سجل دهوك أولاً في الدقيقة 16 عن طريق كريم درويش، وتمكن الكرمة من تعديل النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق فرانك سيدريك، وعاد دهوك ليعزز نتيجته بتسجل هدفه الثاني عن طريق سيابند عميد في الدقيقة 43.

وأضاف دهوك هدفاً ثالثاً في الدقيقة 61 من الشوط الثاني عن طريق المحترف مارلون.

وبهذه النتيجة رفع فريق دهوك رصيده للنقطة 31 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الكرمة عند النقطة 20 بالمركز 12.