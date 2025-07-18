دهوك يكتب التاريخ ويحرز لقب كأس العراق بعد معركة كروية ضد زاخو

شفق نيوز- بغداد

توّج فريق دهوك، مساء الجمعة، بلقب كأس العراق لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فريق زاخو بركلات الترجيح (5-3) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الدهوكي، وسط حضور جماهيري كبير غصّت به مدرجات الملعب.

وشهدت المباراة أحداثًا مثيرة، أبرزها طرد لاعب زاخو باتريك مارسيلينو في الدقيقة 65 بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، ألغى الحكم القطري سلمان فلاحي ركلة جزاء لصالح دهوك بعد أن تصدى لها حارس زاخو علي كاظم، إلا أن العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) كشفت عن تقدّم الحارس عن خط المرمى قبل التنفيذ، ليُعاد تنفيذ الركلة التي سجل منها دهوك هدفه الأخير الحاسم.

وشهدت المباراة توترًا بين الأجهزة الفنية واللاعبين، إذ اندلع شجار بين مشرف فريق دهوك خالد مشير ولاعب زاخو أمجد عطوان، تطوّر إلى اشتباك بالأيدي وتدخل من أحد إداريي دهوك الذي اعتدى جسديًا على عطوان، بحسب شهود عيان داخل الملعب.

كما سُجّل قيام عدد من جماهير دهوك بأعمال شغب تمثّلت بتكسير مقاعد مدرجات ملعب الشعب والاعتداء على عناصر أمن الملاعب، ما قد يعرّض النادي لعقوبات انضباطية لاحقًا.