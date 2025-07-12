دهوك يقصي الجوية ويبلغ نهائي كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز- دهوك

تأهل فريق دهوك لكرة القدم، إلى المباراة الختامية لبطولة كأس العراق، مساء السبت، بعد فوزه على فريق القوة الجوية بنتيجة 3-1، في مباراة أقيمت على ملعب دهوك.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دهوك بهدف واحد دون مقابل للقوة الجوية، جاء في الدقيقة 15 عبر رأسية اللاعب كريم درويش.

وفي الشوط الثاني، تمكن القوة الجوية من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب محمد جواد في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 88 سجل دهوك هدفه الثاني عن طريق محمود درويش، وسجل هارون أحمد الهدف الثالث في الدقيقة 90+5.